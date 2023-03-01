Среди изменников оказалась прославленная украинская биатлонистка Елена Зубрилова. Четырехкратная чемпионка мира не осудила агрессию России и поддерживает пособника Путина Лукашенко.
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В недавнем интервью белорусским СМИ уроженка Сумщины прошлась между капельками дождя, не назвав виновника агрессии.
Мои родные там находятся. Очень больно. Надеемся, что все там в ближайшее время закончится, мы будем жить все в мире, будем общаться и дружить,
– сказала Зубрилова в интервью.
Реакция Валентины Цербе-Несиной
Позорное поведение бывшей партнерши по сборной Украины прокомментировала бронзовый призер Олимпийских игр 1994 года Валентина Цербе-Несина.
"Единственный вопрос к этой личности: почему молчишь, когда твоя новая нынешняя родина больше года способствует войне против твоего народа, твоей родной мамочки и дочери, твоего золотого свекра, который с пеленок нянчит твоего ребенка?
Этот человек умер для меня еще 26 февраля 2022 года. Да, я ее поздравляла с днем рождения на второй день войны, хотела достучаться до ее сердца. Тишина, она не ответила мне даже в приват.
Я давно поднимаю вопрос об отмене всех ее регалий, спортивных и государственных наград Украины", – написала Цербе-Несина.
- Напомним, Елена Зубрилова родилась в Шостке Сумской области.
- До 2002 выступала за сборную Украины. Она четырежды выигрывала "золото" чемпионата мира по биатлону.
- В Украине имела воинское звание майора СБУ.
- Однако это ей не помешало изменить в 2002 году украинское гражданство на белорусское.
- В 2021 году открыто поддержала политику Лукашенко и вошла в НОК Беларуси.