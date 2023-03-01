Поміж зрадників опинилася прославлена українська біатлоністка Олена Зубрилова. Чотириразова чемпіонка світу не засудила агресію Росії та підтримує посібника Путіна Лукашенка.

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У недавньому інтерв'ю білоруським ЗМІ уродженка Сумщини пройшлася між крапельками дощу, не назвавши винуватця агресії.

Мої рідні там перебувають. Дуже боляче. Сподіваємося, що все там найближчим часом закінчиться, ми житимемо всі у мирі, будемо спілкуватися та дружити,

– сказала Зубрилова в інтерв'ю.

Реакція Валентини Цербе-Несіної

Ганебну поведінку колишньої партнерки по збірній України прокоментувала бронзова призерка Олімпійських ігор 1994 Валентина Цербе-Несіна.

"Єдине питання до цієї особи: чому мовчиш, коли твоя нова теперішня батьківщина понад рік сприяє війні проти твого народу, твоєї рідної мамусі та донечки, твого золотого свекра, який з пелюшок няньчить твою дитину?

Ця особа померла для мене ще 26 лютого 2022 року. Так, я її вітала з днем народження на другий день війни, хотіла достукатися до її серця. Тиша, вона не відповіла мені навіть в приват.

Я давно підіймаю питання щодо скасування всіх її регалій, спортивних та державних нагород України", – написала Цербе-Несіна.