Поміж зрадників опинилася прославлена українська біатлоністка Олена Зубрилова. Чотириразова чемпіонка світу не засудила агресію Росії та підтримує посібника Путіна Лукашенка.
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У недавньому інтерв'ю білоруським ЗМІ уродженка Сумщини пройшлася між крапельками дощу, не назвавши винуватця агресії.
Мої рідні там перебувають. Дуже боляче. Сподіваємося, що все там найближчим часом закінчиться, ми житимемо всі у мирі, будемо спілкуватися та дружити,
– сказала Зубрилова в інтерв'ю.
Реакція Валентини Цербе-Несіної
Ганебну поведінку колишньої партнерки по збірній України прокоментувала бронзова призерка Олімпійських ігор 1994 Валентина Цербе-Несіна.
"Єдине питання до цієї особи: чому мовчиш, коли твоя нова теперішня батьківщина понад рік сприяє війні проти твого народу, твоєї рідної мамусі та донечки, твого золотого свекра, який з пелюшок няньчить твою дитину?
Ця особа померла для мене ще 26 лютого 2022 року. Так, я її вітала з днем народження на другий день війни, хотіла достукатися до її серця. Тиша, вона не відповіла мені навіть в приват.
Я давно підіймаю питання щодо скасування всіх її регалій, спортивних та державних нагород України", – написала Цербе-Несіна.
- Нагадаємо, Олена Зубрилова народилася в Шостці Сумської області.
- До 2002 року виступала за збірну України. Вона чотири рази вигравала "золото" чемпіонату світу з біатлону.
- В Україні мала військове звання майора СБУ.
- Проте це їй не завадило змінити у 2002 році українське громадянство на білоруське.
- У 2021 році відкрито підтримала політику диктатора Лукашенка та увійшла в НОК Білорусі.