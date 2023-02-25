Спортивный менеджер биатлонного фестиваля Blink прокомментировал планы Международного олимпийского комитета вернуть в соревнования спортсменов из страны-террориста. Он против такого решения МОК.

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Идланд: Осудите Путина и войну, и мы можем говорить о спорте

Арне Идланд послал Россию на три буквы и процитировал слова мэра Киева Виталия Кличко в отдельной публикации на своей странице в инстаграмме.

Год войны. Респект Украины. Иди на**й, Россия. МОК говорит "да" участию россиян в спорте. Я говорю как Виталий Кличко: "Осудите Путина и войну, и мы можем говорить о спорте",

– написал бывший тренер сборной Норвегии по биатлону.



Арне Идланд поддержал Украину / Фото с инстаграмма спортивного менеджера

В своем инстаграмме Идланд изложил фотографию с капитаном сборной Украины по биатлону Дмитрием Пидручным, с которым развернули сине-желтое знамя.

Обе публикации Идланд изложил 24 февраля в день, когда в Украине отмечали первую годовщину полномасштабного вторжения России.

Напомним, что МОК делает все, чтобы усидеть на двух стульях – быть хорошими для Украины и не обидеть Россию. Украинская сторона и весь цивилизованный спортивный мир осуждают такие планы Комитета.