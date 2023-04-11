Герой Украины – отец юного футболиста луганской Зари Ярослава Кисилия. Луганчане не уточнили, на каком направлении умер Валентин и сколько времени он находился на фронте.

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19-летний Ярослав только в этом сезоне дебютировал в Украинской Премьер-лиге в состоянии луганской Зари. Главный тренер "черно-белых" Патрик ван Лаувен выделил перспективному защитнику одну минуту в матче против Александрии, позволив юноше впервые сыграть на уровне взрослого футбола. Однако отец Ярослава его достижениями наслаждаться больше не сможет.

К сожалению, война забирает лучших и сильнейших. Сегодня мы узнали, что Украина лишилась еще одного героя. Ушел из жизни отец нашего игрока Ярослава Кисилия – Валентин Анатольевич Кисиль. Сочувствуем семье и уверены, что все герои останутся навсегда в нашей памяти. Слава Украине!,

– сообщила пресс-служба Зари.