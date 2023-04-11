Герой України – батько юного футболіста луганської Зорі Ярослава Кисіля. Луганчани не уточнили, на якому з напрямків помер Валентин і скільки часу він перебував на фронті.

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19-річний Ярослав лиш цього сезону дебютував в Українській Прем'єр-лізі в стані луганської Зорі. Головний тренер "чорно-білих" Патрік ван Лаувен виділив перспективному захиснику одну хвилину в матчі проти Олександрії, дозволивши юнаку вперше зіграти на рівні дорослого футболу. Проте батько Ярослава його здобутками насолоджуватись більше не зможе.

На жаль, війна забирає найкращих та найсильніших. Сьогодні ми дізналися, що Україна втратила ще одного героя. Пішов з життя батько нашого гравця Ярослава Кисіля – Валентин Анатолійович Кисіль. Співчуваємо родині та впевнені, що всі герої залишаться назавжди в нашій памʼяті. Слава Україні!,

– повідомила прес-служба Зорі.