В субботу, 19 декабря, Барселона на своем поле принимала Валенсию в рамках 14-го тура Ла Лиги. Команды разошлись ничьей.

Барселона – Валенсия 2:2

Голы: Месси, 45+4, Араухо, 52 – Диакаби, 29, Гомес, 69

Нереализованный пенальти: Месси, 45+4 (Барселона)

Равная игра

В начале первого тайма несколько раз голкипер Барселоны тер Штеген вытаскивал "мертвые" мячи из углов своих владений. Но на 29-й минуте в очередной раз стать спасителем команды немецкому стражу ворот не удалось, пишет 24 канал.

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Диакаби откликнулся на подачу с углового и головой перевел мяч в сетку ворот. Гризманн не успел за соперником и просто провел взглядом голевую атаку соперников – 0:1.

В конце первого тайма Гризманн исправился за ошибку. Француз ворвался в штрафную соперника. Только ценой фола защитники остановили нападающего – пенальти. К отметке подошел Месси, но пробил прямо туда, куда прыгнул голкипер.

Вратарь перевел мяч на фланг штрафной, где находился Альба. Испанец быстро сделал верховую передачу во вратарскую площадку. Месси решил исправить ситуацию с 11-метровым ударом и таки отметился голом, забив головой – 1:1. На перерыв команды ушли при равном счете.

После отдыха Араухо вывел Барселону вперед. Острота у ворот Валенсии привела к голу. Ни один из защитников гостей не сумел выбить мяч дальше от ворот. Таким моментом воспользовался Араухо. Он в падении боковыми ножницами пробил прямо в угол ворот – 2:1.

Не долго радовались хозяева. На 69-й минуте счет снова был равным. Гомес до конца поборолся с опекуном после передачи с фланга и легко перевел мяч в ворота тер Штегена – 2:2.

Больше команды не забивали. Боевая ничья – 2:2.

После ничьей Барселона занимает 5 место в чемпионате Испании, в их активе 21 очко. Валенсия же располагается в середине таблицы – 12 строчка и 15 набранных пунктов.

Барселона – Валенсия видеообзор