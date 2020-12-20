У суботу, 19 грудня, Барселона на власному полі приймала Валенсію у рамках 14-го туру Ла Ліги. Команди розійшлись нічиєю.

Барселона – Валенсія 2:2

Голи: Мессі, 45+4, Араухо, 52 – Діакабі, 29, Гомес, 69

Нереалізований пенальті: Мессі, 45+4 (Барселона)

Рівна гра

На початку першого тайму декілька разів голкіпер Барселони тер Штеген витягував "мертві" м'ячі з кутів власних володінь. Але на 29-й хвилині черговий раз стати рятівником команди німецькому стражу воріт не вдалось, пише 24 канал.

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Діакабі відгукнувся на подачу з кутового та головою перевів м'яч у сітку воріт. Грізманн не встиг за суперником та просто провів поглядом гольову атаку суперників – 0:1.

Наприкінці першого тайму Грізманн виправився за помилку. Француз увірвався у штрафний суперника. Лише ціною фолу оборонці зупинили нападника – пенальті. До позначки підійшов Мессі, але пробив прямо туди, куди стрибнув голкіпер.

Воротар перевів м'яч на фланг штрафного, де перебував Альба. Іспанець швидко зробив верхову передачу у воротарський майданчик. Мессі вирішив виправити ситуацію з 11-метровим ударом та таки відзначився голом, забивши головою – 1:1. На перерву команди пішли за рівного рахунку.

Після відпочинку Араухо вивів Барселону вперед. Гострота біля воріт Валенсії призвела до гола. Жоден із оборонців гостей не зумів вибити м'яч далі від воріт. Таким моментом скористався Араухо. Він у падінні боковими ножицями пробив прямо у кут воріт – 2:1.

Не довго раділи господарі. На 69-й хвилині рахунок знову був рівним. Гомес до кінця поборовся з опікуном після передачі з флангу та легко перевів м'яч у ворота тер Штегена – 2:2.

Більше команди не забивали. Бойова нічия – 2:2.

Після нічиї Барселона посідає 5 місце у чемпіонаті Іспанії, у їх активі 21 очко. Валенсія ж розташовується у середині таблиці – 12 сходинка та 15 набраних пунктів.

Барселона – Валенсія відеоогляд