Одноклубник Яремчука сломал ногу в битве с Реалом: видео жуткой травмы

Валенсия в поединке 27-го тура Ла Лиги отобрала очки у лидера Ла Лиги мадридского Реала. Однако эта ничья дорого стоила "летучим мышам".

В субботу, 2 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Испании Валенсия сыграла в боевую ничью с Реалом (2:2). Концовка яркого поединка запомнилась не только скандальным моментом с отмененным голом, но и жуткой травмой игрока "летучих мышей", пишет 24 Канал.

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Защитнику Валенсии изуродовали колено

На 87-й минуте матча хавбек "сливочных" Орельен Тчуамени в борьбе за мяч упал на защитника Валенсии Муктара Диакаби. В результате падения колено гвинейского легионера "летучих мышей" неестественно вывернулось. Футболиста вынесли на носилках с поля и сразу заменили. Очевидно, что Диакаби надолго выбыл из состава Валенсии.

Видео страшной травмы Диакаби

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха прокомментировал травму своего футболиста.

Диакаби – худшая новость вечера. Посмотрим, что произойдет. Иногда понимаешь, что есть вещи, которые невозможно контролировать. Жесты игроков были очень яркими. Будем надеяться, что травм будет меньше,

– цитирует Бараху испанское издание Marca.

Что известно о Диакаби