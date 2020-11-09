"Валенсия" благодаря трем пенальти нанесла позорное поражение "Реалу": видео
В воскресенье, 8 ноября, в 9-м туре Ла Лиги "Реал" сыграл на выезде против "Валенсии". Хозяева неожиданно разгромили команду Зинедина Зидана.
Валенсия – Реал 4:1
Голы: Солер, 35 (п), 54 п), 63 (п), Варан, 43 (авт.), – Бензема, 23
Нереализованный пенальти: Солер, 30 ("Валенсия")
Неожиданный результат
Активнее матч начали гости. Точную передачу в штрафной удачно принял Асенсио. Он нанес удар по воротам, после которого мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойки, пишет 24 канал.
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Модрич получил пас низом недалеко от штрафной и неплохо пробил в центр ворот. Голкипер Доменек выдал сейв, заблокировав эту попытку.
На 23-й минуте счет был открыт. Бензема нашел свободную зону у границы штрафной, сыграв в стенку с партнером по команде, и послал мяч в сетку ударом в упор к штанге – 0:1.
Через несколько минут "Валенсия" не реализовала пенальти – Куртуа в прыжке спас ворота.
Муссах оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его в угол ворот – 1:1. Арбитр обратился за помощью к VAR. После просмотра он отменил гол, но увидел нарушение правил со стороны игроков "Реала" – пенальти.
Солер подошел к отметке и победил в волевом противостоянии и с одиннадцатиметровой отметки – 1:1.
В конце первого тайма Варан отправил мяч в сетку собственных ворот – 2:1. Как быстро хозяева уже повели в счете.
Тайм пенальти
После перерыва Ин Ли подхватил точную передачу и попытался поразить ворота, пробив с дальнего расстояния – стойка.
Гая запутал соперников, проскочил мимо двух защитников и пробил, приблизившись к голкиперу. Куртуа выполнил неплохой сейв и справился с его ударом.
На 52-й минуте Марселу ушел в грязный подкат. Арбитр это видел и сразу указал на 11 метров. Вратарь "Реала" Куртуа дотянулся до мяча рукой, после удара с одиннадцатиметровой отметки, которого нанес Солер, но этого оказалось недостаточно – 3:1.
Асенсио откликнулся на точную передачу и вышел один на один с голкипером. Он пробил низом в угол ворот, но Доменек в отчаянном прыжке справился с этим ударом.
На 59-й минуте футболисты хозяев утверждают, что капитан гостей Рамос сыграл рукой – пенальти. Но свое решение арбитр решил пересмотреть дополнительно с помощью видеоповтора. После которого он не изменил своего решения, уже третий пенальти в матче пробивала "Валенсия".
Солер снова подошел к отметке и безупречно реализовал 100-процентную возможность забить – 4:1.
"Реалу" так и не удалось хотя бы сократить счет, а "Валенсия" больше не пробивала пенальти. В итоге 4:1 в пользу хозяев.
Валенсия – Реал видеообзор
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