В воскресенье, 8 ноября, в 9-м туре Ла Лиги "Реал" сыграл на выезде против "Валенсии". Хозяева неожиданно разгромили команду Зинедина Зидана.

Валенсия – Реал 4:1

Голы: Солер, 35 (п), 54 п), 63 (п), Варан, 43 (авт.), – Бензема, 23

Нереализованный пенальти: Солер, 30 ("Валенсия")

Неожиданный результат

Активнее матч начали гости. Точную передачу в штрафной удачно принял Асенсио. Он нанес удар по воротам, после которого мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойки, пишет 24 канал.

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Модрич получил пас низом недалеко от штрафной и неплохо пробил в центр ворот. Голкипер Доменек выдал сейв, заблокировав эту попытку.

На 23-й минуте счет был открыт. Бензема нашел свободную зону у границы штрафной, сыграв в стенку с партнером по команде, и послал мяч в сетку ударом в упор к штанге – 0:1.

Через несколько минут "Валенсия" не реализовала пенальти – Куртуа в прыжке спас ворота.

Муссах оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его в угол ворот – 1:1. Арбитр обратился за помощью к VAR. После просмотра он отменил гол, но увидел нарушение правил со стороны игроков "Реала" – пенальти.

Солер подошел к отметке и победил в волевом противостоянии и с одиннадцатиметровой отметки – 1:1.

В конце первого тайма Варан отправил мяч в сетку собственных ворот – 2:1. Как быстро хозяева уже повели в счете.

Тайм пенальти

После перерыва Ин Ли подхватил точную передачу и попытался поразить ворота, пробив с дальнего расстояния – стойка.

Гая запутал соперников, проскочил мимо двух защитников и пробил, приблизившись к голкиперу. Куртуа выполнил неплохой сейв и справился с его ударом.

На 52-й минуте Марселу ушел в грязный подкат. Арбитр это видел и сразу указал на 11 метров. Вратарь "Реала" Куртуа дотянулся до мяча рукой, после удара с одиннадцатиметровой отметки, которого нанес Солер, но этого оказалось недостаточно – 3:1.

Асенсио откликнулся на точную передачу и вышел один на один с голкипером. Он пробил низом в угол ворот, но Доменек в отчаянном прыжке справился с этим ударом.

На 59-й минуте футболисты хозяев утверждают, что капитан гостей Рамос сыграл рукой – пенальти. Но свое решение арбитр решил пересмотреть дополнительно с помощью видеоповтора. После которого он не изменил своего решения, уже третий пенальти в матче пробивала "Валенсия".

Солер снова подошел к отметке и безупречно реализовал 100-процентную возможность забить – 4:1.

"Реалу" так и не удалось хотя бы сократить счет, а "Валенсия" больше не пробивала пенальти. В итоге 4:1 в пользу хозяев.

Валенсия – Реал видеообзор