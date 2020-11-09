У неділю, 8 листопада, у 9-му турі Ла Ліги "Реал" зіграв на виїзді проти "Валенсії". Господарі несподівано розгромили команду Зінедіна Зідана.

Валенсія – Реал 4:1

Голи: Солер, 35 (п), 54 п), 63 (п), Варан, 43 (авт.), – Бензема, 23

Нереалізований пенальті: Солер, 30 ("Валенсія")

Несподіваний результат

Активніше матч розпочали гості. Точну передачу в штрафному майданчику вдало прийняв Асенсіо. Він завдав удару по воротах, після якого м'яч пролетів у кількох сантиметрах від стійки, пише 24 канал.

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Модрич отримав пас низом неподалік штрафного майданчика та непогано пробив у центр воріт. Голкіпер Доменек видав сейв, заблокувавши цю спробу.

На 23-й хвилині рахунок було відкрито. Бензема знайшов вільну зону біля межі штрафного майданчика , зігравши у стінку із партнером по команді, та надіслав м’яч у сітку ударом впритул до штанги – 0:1.

Через декілька хвилин "Валенсія" не реалізувала пенальті – Куртуа у стрибку врятував ворота.

Мусах опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його у кут воріт – 1:1. Арбітр звернувся за допомогою до VAR. Після перегляду він скасував гол, але угледів порушення правил зі сторони гравців "Реала" – пенальті.

Солер підійшов до позначки та переміг у вольовому протистоянні та з одинадцятиметрової позначки – 1:1.

Наприкінці першого тайму Варан відправив м'яч у сітку власних воріт – 2:1. Як швидко господарі вже повели у рахунку.

Тайм пенальті

По перерві Ін Лі підхопив точну передачу і спробував вразити ворота, пробивши з далекої відстані – стійка.

Гая заплутав суперників, проскочив повз двох захисників і пробив, наблизившись до голкіпера. Куртуа виконав непоганий сейв і впорався з його ударом.

На 52-й хвилині Марселу пішов у брудний підкат. Арбітр це бачив і відразу вказав на 11 метрів. Воротар "Реала" Куртуа дотягнувся до м'яча рукою, після удару з одинадцятиметрової позначки, якого завдав Солер, але цього виявилось недостатньо – 3:1.

Асенсіо відгукнувся на точну передачу та вийшов віч-на-віч із голкіпером. Він пробив низом у кут воріт, але Доменек у відчайдушному стрибку впорався із цим ударом.

На 59-й хвилині футболісти господарів стверджують, що капітан гостей Рамос зіграв рукою – пенальті. Але своє рішення арбітр вирішив переглянути додатково за допомогою відеоповтору. Після якого він не змінив свого рішення, вже третій пенальті у матчі пробивала "Валенсія".

Солер знову підійшов до позначки та бездоганно реалізував 100-відсоткову нагоду забити – 4:1.

"Реалу" так і не вдалось бодай скоротити рахунок, а "Валенсія" більше не пробивала пенальті. У підсумку 4:1 на користь господарів.

Валенсія – Реал відеоогляд