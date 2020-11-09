"Валенсія" завдяки трьом пенальті завдала ганебної поразки "Реалу": відео
У неділю, 8 листопада, у 9-му турі Ла Ліги "Реал" зіграв на виїзді проти "Валенсії". Господарі несподівано розгромили команду Зінедіна Зідана.
Валенсія – Реал 4:1
Голи: Солер, 35 (п), 54 п), 63 (п), Варан, 43 (авт.), – Бензема, 23
Нереалізований пенальті: Солер, 30 ("Валенсія")
Несподіваний результат
Активніше матч розпочали гості. Точну передачу в штрафному майданчику вдало прийняв Асенсіо. Він завдав удару по воротах, після якого м'яч пролетів у кількох сантиметрах від стійки, пише 24 канал.
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Модрич отримав пас низом неподалік штрафного майданчика та непогано пробив у центр воріт. Голкіпер Доменек видав сейв, заблокувавши цю спробу.
На 23-й хвилині рахунок було відкрито. Бензема знайшов вільну зону біля межі штрафного майданчика , зігравши у стінку із партнером по команді, та надіслав м’яч у сітку ударом впритул до штанги – 0:1.
Через декілька хвилин "Валенсія" не реалізувала пенальті – Куртуа у стрибку врятував ворота.
Мусах опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його у кут воріт – 1:1. Арбітр звернувся за допомогою до VAR. Після перегляду він скасував гол, але угледів порушення правил зі сторони гравців "Реала" – пенальті.
Солер підійшов до позначки та переміг у вольовому протистоянні та з одинадцятиметрової позначки – 1:1.
Наприкінці першого тайму Варан відправив м'яч у сітку власних воріт – 2:1. Як швидко господарі вже повели у рахунку.
Тайм пенальті
По перерві Ін Лі підхопив точну передачу і спробував вразити ворота, пробивши з далекої відстані – стійка.
Гая заплутав суперників, проскочив повз двох захисників і пробив, наблизившись до голкіпера. Куртуа виконав непоганий сейв і впорався з його ударом.
На 52-й хвилині Марселу пішов у брудний підкат. Арбітр це бачив і відразу вказав на 11 метрів. Воротар "Реала" Куртуа дотягнувся до м'яча рукою, після удару з одинадцятиметрової позначки, якого завдав Солер, але цього виявилось недостатньо – 3:1.
Асенсіо відгукнувся на точну передачу та вийшов віч-на-віч із голкіпером. Він пробив низом у кут воріт, але Доменек у відчайдушному стрибку впорався із цим ударом.
На 59-й хвилині футболісти господарів стверджують, що капітан гостей Рамос зіграв рукою – пенальті. Але своє рішення арбітр вирішив переглянути додатково за допомогою відеоповтору. Після якого він не змінив свого рішення, вже третій пенальті у матчі пробивала "Валенсія".
Солер знову підійшов до позначки та бездоганно реалізував 100-відсоткову нагоду забити – 4:1.
"Реалу" так і не вдалось бодай скоротити рахунок, а "Валенсія" більше не пробивала пенальті. У підсумку 4:1 на користь господарів.
Валенсія – Реал відеоогляд
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