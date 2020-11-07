"Валенсия" 8-го ноября примет "Реал" Мадрид в рамках 9-го тура Ла Лиги. Посмотреть матч можно в Украине онлайн и по телевидению.

Матч чемпионата Испании между "Валенсией" и "Реалом" начнется в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.

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Где смотреть матч Валенсия-Реал

Трансляция матча "Валенсия" – "Реал" в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед поединком

Старт "Валенсии" в новом сезоне нельзя считать удачным. "Летучие мыши" за восемь матчей заработали лишь 8 очков, которые позволили им расположиться аж на 13-й строчке в таблице Ла Лиги.

В первый день ноября "Валенсия" вырвала ничью у "Хетафе" 2:2. Этим результатом она прервала серию из 3-х поражений подряд.

"Королевский клуб" сыграл 7 матчей, в которых пополнил копилку 16 очками. Подопечные Зинедина Зидана находятся на 2-м месте. Турнирную таблицу неожиданно возглавляет "Реал Сосьедад".

"Реал" в "эль-классико" победил "Барселону" 3:1, а в прошлом туре дома разгромил "Уеску" 4:1. Последний матч "мадридцы" провели групповом раунде Лиги чемпионов, где праздновали успех в матче с "Интером" (3:2).