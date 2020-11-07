"Валенсія" 8-го листопада прийме "Реал" Мадрид у рамках 9-го туру Ла Ліги. Переглянути матч можна в Україні онлайн та по телебаченню.

Матч чемпіонату Іспанії між "Валенсією" і "Реалом" розпочнеться о 22:00. Про це повідомляє 24 канал.

Читайте також: Рамос забив 100-й гол у кар'єрі за "Реал", встановивши вічний рекорд Ліги чемпіонів: відео

Де дивитися матч Валенсія – Реал

Трансляція матчу "Валенсія" – "Реал" в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед поєдинком

Старт "Валенсії" у новому сезоні не можна вважати вдалим. "Кажани" за вісім матчів заробили лише 8 очок, які дозволили їм розташуватись аж на 13-й сходинці у таблиці Ла Ліги.

У перший день листопада "Валенсія" вирвала нічию у "Хетафе" 2:2. Цим результатом вона перервала серію з 3-х поразок поспіль.

"Королівський клуб" зіграв 7 матчів, у яких поповнив скарбничку 16 очками. Підопічні Зінедіна Зідана перебувають на 2-му місці. Турнірну таблицю несподівано очолює "Реал Сосьєдад".

"Реал" у "ель-класіко" переміг "Барселону" 3:1, а у минулому турі вдома розгромив "Уеску" 4:1. Останній матч "мадридці" провели груповому раунді Ліги чемпіонів, де святкували успіх у матчі з "Інтером" (3:2).