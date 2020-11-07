Валенсия-Реал: прогноз

Старт "Валенсии" в новом сезоне нельзя считать удачным. "Летучие мыши" за восемь матчей заработали лишь 8 очков, которые позволили им расположиться аж на 13-й строчке в таблице Ла Лиги, пишет 24 канал.

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В первый день ноября "Валенсия" вырвала ничью у "Хетафе" 2:2. Этим результатом она прервала серию из 3-х поражений подряд.

"Королевский клуб" сыграл 7 матчей, в которых пополнил копилку 16 очками. Подопечные Зинедина Зидана находятся на 2-м месте. Турнирную таблицу неожиданно возглавляет "Реал Сосьедад".

"Реал" в "эль-классико" победил "Барселону" 3:1, а в прошлом туре дома разгромил "Уеску" 4:1. Последний матч "мадридцы" провели групповом раунде Лиги чемпионов, где праздновали успех в матче с "Интером" (3:2).

Действующий чемпион не знает вкуса поражений на чужих стадионах уже на протяжении 9-ти туров Ла Лиги.

Матч 9-го тура Ла Лиги "Валенсия" – "Реал" состоится 8 ноября в 13:30

Прогноз на матч Ла Лиги от букмекеров Marathonbet

Главным фаворитом этой встречи считают "Реал". Победу "королевского клуба" оценили коэффициентом 1,52. В победе "Валенсии" не слишком верят – 6,95. Ничья в матче тоже является почти нереальной – 5,00.

Интересно! У Marathonbet на этот матч – нулевая маржа. Это означает, что именно здесь самые высокие коэффициенты на любой итог встречи.

Матч скорее всего завершится минимальной победой команды из Мадрида 1:2. На такой финальный результат стоит коэффициент 7,50.

В то, что хозяева завершат встречу в свою пользу 1:0 можно поставить ставку с коэффициентом 19,75.

Эксперты не верят в то, что обе команды отметятся в обоих таймах – 1,038.

Первый счет в поединке откроют подопечные Зинедина Зидана – 1,41. А на гол в исполнении хозяев специалисты отдают 3,22. На то, что команды смогут забить в стартовую 15-минутку – 2,77.