Валенсія – Реал: прогноз Старт "Валенсії" у новому сезоні не можна вважати вдалим. "Кажани" за вісім матчів заробили лише 8 очок, які дозволили їм розташуватись аж на 13-й сходинці у таблиці Ла Ліги, пише 24 канал. Читайте також:Лідер МЮ Погба несподівано може перебратись у "Реал": вартість трансферу У перший день листопада "Валенсія" вирвала нічию у "Хетафе" 2:2. Цим результатом вона перервала серію з 3-х поразок поспіль. "Королівський клуб" зіграв 7 матчів, у яких поповнив скарбничку 16 очками. Підопічні Зінедіна Зідана перебувають на 2-му місці. Турнірну таблицю несподівано очолює "Реал Сосьєдад". "Реал" у "ель-класіко" переміг "Барселону" 3:1, а у минулому турі вдома розгромив "Уеску" 4:1. Останній матч "мадридці" провели груповому раунді Ліги чемпіонів, де святкували успіх у матчі з "Інтером" (3:2). Чинний чемпіон не знає смаку поразок на чужих стадіонах вже протягом 9-ти турів Ла Ліги. Матч 9-го туру Ла Ліги "Валенсія" – "Реал" відбудеться 8 листопада о 13:30 Прогноз на матч Ла Ліги від букмекерів Marathonbet Головним фаворитом цієї зустрічі вважають "Реал". Перемогу "королівського клубу" оцінили коефіцієнтом 1,52. У звитягу "Валенсії" не надто вірять – 6,95. Нічия у матчі теж є майже нереальною – 5,00. Цікаво! У Marathonbet на цей матч – нульова маржа. Це означає, що саме тут найвищі коефіцієнти на будь-який підсумок зустрічі. Матч швидше за все завершиться мінімальною перемогою команди з Мадрида 1:2. На такий фінальний результат стоїть коефіцієнт 7,50. У те, що господарі завершать зустріч на свою користь 1:0 можна поставити ставку з коефіцієнтом19,75. Експерти не вірять у те, що обидві команди відзначаться в обох таймах – 1,038. Перший рахунок у поєдинку відкриють підопічні Зінедіна Зідана – 1,41. А на гол у виконанні господарів спеціалісти віддають 3,22. На те, що команди зможуть забити у стартову 15-хвилинку – 2,77.