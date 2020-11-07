Валенсія – Реал: прогноз

Старт "Валенсії" у новому сезоні не можна вважати вдалим. "Кажани" за вісім матчів заробили лише 8 очок, які дозволили їм розташуватись аж на 13-й сходинці у таблиці Ла Ліги, пише 24 канал.

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У перший день листопада "Валенсія" вирвала нічию у "Хетафе" 2:2. Цим результатом вона перервала серію з 3-х поразок поспіль.

"Королівський клуб" зіграв 7 матчів, у яких поповнив скарбничку 16 очками. Підопічні Зінедіна Зідана перебувають на 2-му місці. Турнірну таблицю несподівано очолює "Реал Сосьєдад".

"Реал" у "ель-класіко" переміг "Барселону" 3:1, а у минулому турі вдома розгромив "Уеску" 4:1. Останній матч "мадридці" провели груповому раунді Ліги чемпіонів, де святкували успіх у матчі з "Інтером" (3:2).

Чинний чемпіон не знає смаку поразок на чужих стадіонах вже протягом 9-ти турів Ла Ліги.

Матч 9-го туру Ла Ліги "Валенсія" – "Реал" відбудеться 8 листопада о 13:30