Звездный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может сменить английскую прописку на испанскую. Лидер сборной Франции уже летом может стать игроком "Реала".

Уже следующим летом 2021 года Поль Погба может надеть футболку мадридского клуба. Как сообщает Don Balon, "манкунианцы" отпустят лидера центрального звена поля в "королевский" клуб за 54 миллиона фунтов.

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Усиление "Реала"

Француз недоволен результатами МЮ и уже якобы заявил партнерам по команде, что летом переберется в Мадрид.

Главный наставник "сливочных" Зинедин Зидан надеется получить Погба в свою команду. Трансфер футболиста сможет состояться, если мадридский клуб сохранит хорошие отношения с агентом Мино Райолой.

Действующий контракт Погба с МЮ рассчитан до лета 2021 года, но автоматически продлится до 2022 года.

Добавим, в этом сезоне француз сыграл 6 матчей в АПЛ, но не отметился результативными действиями.

В июне 2019 г. испанское издание "Marca" сообщило о желании 26-летнего Погба перейти в мадридский "Реал". Он назвал выступления за "королевский клуб" мечтой любого футболиста. Отмечалось, что МЮ выступил против трансфера и включил француза в заявку на матчи предсезонного турне.

В течение лета 2019 года СМИ неоднократно заявляли об интересе главного тренера "Реала" Зинедина Зидана к кандидатуре Погба. 18 июля стало известно, что руководство клуба попросило французского тренера повременить с приглашением полузащитника.

Карьера Поль Погба в МЮ

В 2009 году француз впервые перешел в английский клуб. Его дебют в основной команде МЮ, причем с первых же минут, состоялся в сентябре 2011 года в матче Кубка Футбольной лиги против "Лидс Юнайтед".

Погбе не удалось закрепиться в основном составе, поэтому в 2012 году в клубе сообщили, что не будут продлевать контракт с французом.

После вояжа в "Ювентус" Погба снова вернулся в "Манчестер Юнайтед". В клубе назначили на пост тренера Жозе Моуринью, который хотел видеть в своем составе хавбека.

У чемпиона Англии 2018/19 Погба стал ключевым игроком МЮ. Он стал лучшим в клубе по забитым мячам (13) и результативным передачам (9), лидер команды за количество ударов и передач.