Валенсия может сохранить героя сборной Украины в плей-офф на Евро: для этого должен сорваться трансфер

Роман Яремчук феерично вышел на замену в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина, отличившись по системе "гол плюс пас". На клубном уровне у украинского форварда тоже могут быть положительные новости.

С сентября 2023-го года Роман выступает в аренде в испанской Валенсии. В то же время его контракт принадлежит бельгийскому Брюгге (до конца июня 2026-го года).

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Может продолжить выступления за "летучих мышей"

Арендное соглашение Яремчука с "летучими мышами" продолжается до конца текущего сезона-2023/2024. Однако украинский футболист близок к тому, чтобы остаться в Испании.

В Валенсии довольны, как украинец перевоплотился по ходу сезона, выйдя из бледной тени и стал форвардом, который забивает. В испанском клубе готовы продлить арендное соглашение с Яремчуком, но для этого нужно, чтобы сорвался переход в Валенсию нападающего Рафы Миры, который выступает за Севилью.

Только в таком случае "летучие мыши" готовы предложить футболисту и бельгийскому клубу продление аренды.

Отметим, что в последнее время Роман набрал хорошую форму. О чем свидетельствует его выход на замену в матче Босния и Герцеговина – Украина Яремчук появился на футбольном поле на 81-й минуте, а уже на 85-й отметился голом. Еще через три минуты львовянин отдал голевую передачу на своего визави Артема Довбыка.

Именно Яремчук стал героем сборной и принес победу со счетом 1:2. Роман посвятил свой результативный перфоменс украинцам и воинам, которые защищают страну на передовой. Уже 26 марта нападающий Валенсии попытается отличиться в воротах Исландии и вывести "сине-желтых" на Евро-2024.

К слову. В текущем сезоне-2023/2024 Яремчук провел в футболке Валенсии уже 24 матча, в которых отметился 4 голами.

"Летучие мыши" после 28-ми сыгранных поединков идут на 8-м месте, набрав 40 очков.