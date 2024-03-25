Із вересня 2023-го року Роман виступає в оренді в іспанській Валенсії. Водночас його контракт належить бельгійському Брюгге (до кінця червня 2026-го року).

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Може продовжити виступи за "кажанів"

Орендна угода Яремчука із "кажанами" триває до кінця поточного сезону-2023/2024. Однак український футболіст близький до того, аби залишитись в Іспанії.

У Валенсії задоволені, як українець перевтілився під час сезону, вийшовши із блідої тіні та став форвардом, який забиває. В іспанському клубі готові продовжити орендну угоду з Яремчуком, але для цього потрібно, аби зірвався перехід у Валенсію нападника Рафи Міри, який виступає за Севілью.

Лише у такому разі "кажани" готові запропонувати футболісту та бельгійському клубу продовження оренди.

Відзначимо, що останній часом Роман набрав хорошу форму. Про що свідчить його вихід на заміну у матчі Боснія і Герцеговина – Україна Яремчук з'явився на футбольному полі на 81-й хвилині, а вже на 85-й відзначився голом. Ще через три хвилини львів'янин віддав гольову передачу на свого візаві Артема Довбика.

Саме Яремчук став героєм збірної та приніс перемогу з рахунком 1:2. Роман присвятив свій результативний перфоменс українцям та воїнам, які захищають країну на передовій. Вже 26 березня нападник Валенсії спробує відзначитись у воротах Ісландії та вивести "синьо-жовтих" на Євро-2024.