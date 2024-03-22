Нападающий испанской Валенсии вышел на поле при счете 1:0 в пользу боснийцев. На 81-й минуте Роман вступил в игру, а уже через четыре минуты Яремчук отметился голом. Футболист из Львова сравнял цифры на табло 1:1.

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Вспомнил, благодаря кому сборная может играть в футбол

Еще через три минуты форвард "летучих мышей" уже ассистировал на своего партнера по позиции Артема Довбика, который ударом головой вывел сборную Украины вперед 1:2. Голы наших нападающих принесли "сине-желтым" победу и выход в плей-офф отбора на чемпионат Европы, который состоится в Германии.

После поединка ее главный герой в футболке сборной Украины посвятил победу сборной украинским военным, которые защищают нашу страну на передовой.

Большое спасибо болельщикам, скучаю по ним. Очень хочется сыграть в Украине при наших болельщиках. Спасибо, что приехали. Когда ты играешь за сборную, то это только, чтобы радовать их, а также ребят, что сейчас на фронте и держат оборону. Надеюсь, они сейчас очень счастливы. Хочется только сделать им большой поклон и поблагодарить, что оберегают нас, мою семью, друзей. Очень им благодарен,

– заявил Яремчук.

Интересно! Гол в ворота боснийцев стал для Яремчука 14-м в футболке сборной Украины. Теперь у Романа 8-мь ассистов в 47-ми сыгранных поединках за национальную команду.

Уже 26 марта определится, сыграет ли Украина в финальной части Евро-2024. Для этого подопечным Сергея Реброва нужно будет переиграть в польском Вроцлаве Исландию, которая 21 марта поиздевалась над Израилем 1:4. Начало решающего матча в 21:45 (по Киеву).