Валенсия неожиданно отобрала очки у Барселоны: как сыграл вышедший со старта Яремчук – видео

Каталонская команда не смогла завоевать три очка на "Месталье" при явном игровом преимуществе. Украинский форвард вышел с первых минут и имел два случая забить.

Валенсия – Барселона 1:1

Голы: Гильямон, 70 – Фелиш, 55.

В Испании проходят матчи 16 тура Ла Лиги в эти выходные. Одной из центральных игр стало сражение между Валенсией и Барселоной на стадионе "Месталья", пишет 24 канал.

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За хозяев играет украинец Роман Яремчук, летом перешедший в аренду из Брюгге. Однако форвард обычно получает не достаточно игрового времени.

В этот раз Рубен Бараха решил выпустить нашего земляка с первых минут. Для Романа это лишь третье попадание в основу "летучих мышей" в этой Ла Лиге.

Однако чем-то ярким Яремчуку не удалось отличиться. У форварда два случая забить, но после его ударов Барселону спасал голкипер. В конце концов, украинец покинул поле на 62 минуте.

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До этого Валенсия уже успела пропустить. Быструю атаку каталонцев должен был завершать Рафинья, но тот вместо удара с острого угла отдал на свободного Фелиша. Португалец добил мяч в пустые ворота.

Видео гола Фелиша:

Валенсия же не имела много возможностей для камбэка, но одна из них реализовала. Гильямону дали точно пробить с линии штрафной и тот попал в "девятку". Таким образом, Барселона потеряла очки в третьем из четырех матчей чемпионата.

Видео гола Гильямона:

Турнирное положение в Ла Лиге