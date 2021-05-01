Борьба Барселоны за "золото"

Барселона подходит к матчу в статусе фаворита противостояния. Однако подопечные Рональда Кумана завершили матч в прошлом туре против Гранады не с тем счетом, который бы хотели видеть на табло. Каталонцы неожиданно уступили хозяевам со счетом 2:1. Единственный гол за каталонский клуб забил Лионель Месси.

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Валенсия проваливает этот сезон – лишь 14 место среди 20 клубов. В их активе 36 очков. "Летучие мыши" в прошлом матче не смогли в большинстве переиграть Алавес – 1:1. Барселона же остается в борьбе за золотые медали Ла Лиги. Отставание от Атлетико, который идет лидером, составляет лишь 2 пункта.

В Ла Лиге клубы провели 171 поединок. Здесь колоссальное преимущество на стороне Барселоны – 83 победы. Валенсия в 43 встречах праздновала успех. Еще 45 матчей завершались мировой.

Поединок 34 тура Валенсия – Барселона состоится в воскресенье, 2 мая, в 22:00.

Прогноз от Favbet

Барселона будет гостить на стадионе Валенсии, но букмекеры отдают предпочтение именно каталонцам – 1,37. В победу хозяев вообще не верят – 8. Ничья в этом противостоянии тоже маловероятна – 5,60.

Со счетом 0:2 в пользу Барселоны может завершиться поединок – 8,20. Первыми будут радоваться голу каталонские фанаты. А на то, что первыми нули на табло размочат хозяева – 3,35.

Скорее всего в обоих таймах успех будут праздновать гости из Каталонии. Эксперты склоняются к тому, что андердогам матча (Валенсии) не удастся выиграть хотя бы один из таймов.

Потенциальные авторы голов? Лучшие шансы отдают Лионелю Месси и Антуану Гризманну – 1,44 и 1,65 соответственно. Специалисты отдают на результативные выстрелы Максимилиано Гомеса и Кевина Гамейро – 3,30 и 3,50.