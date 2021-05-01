Спаситель Сарагосы

В основное время победу одержало Луго. Однако в компенсированное время гости сравняли счет во встрече.

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На седьмой дополнительной минуте Сарагоса получила право на перспективный штрафной. Помочь команде прибежал голкипер гостей Кристиан Альварес. Вратарь сыграл лучше всего на втором этаже и перевел мяч головой в сетку.

Результативный выстрел Альвареса сравнял счет во встрече. Матч завершился боевой ничьей 2:2. После мировой Сарагоса с 43 очками идет на 15 месте. Их соперник Луго располагается на 21-й позиции, в его активе 37 пунктов.

Видео гола голкипера