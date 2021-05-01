Боротьба Барселони за "золото"

Барселона підходить до матчу у статусі фаворита протистояння. Однак підопічні Рональда Кумана завершила матч у минулому турі проти Гранади не з тим рахунком, який би хотіли бачити на табло. Каталонці несподівано поступились господарям з рахунком 2:1. Єдиний гол за каталонський клуб забив Ліонель Мессі.

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Валенсія провалює цей сезон – лише 14 місце серед 20 клубів. У їх активі 36 очок. "Кажани" у минулому матчі не змогли у більшості переграти Алавес – 1:1. Барселона ж залишається у боротьбі за золоті нагороди Ла Ліги. Відставання від Атлетіко, який йде лідером, складає лише 2 пункти.

У Ла Лізі клуби провели 171 поєдинок. Тут колосальна перевага на стороні Барселони – 83 перемоги. Валенсія у 43 зустрічах святкувала успіх. Ще 45 матчів завершувались мировою.

Поєдинок 34 туру Валенсія – Барселона відбудеться у неділю, 2 травня, о 22:00.

Прогноз від Favbet

Барселона гостюватиме на стадіоні Валенсії, але букмекери віддають перевагу саме каталонцям – 1,37. У звитягу господарів взагалі не вірять – 8. Нічия у цьому протистоянні теж малоймовірна – 5,60.

З рахунком 0:2 на користь Барселони може завершитись двобій – 8,20. Першими будуть радіти голу каталонські фанати. А на те, що першими нулі на табло розмочать господарі 3,35.

Швидше за все в обох таймах успіх святкуватимуть гості з Каталонії. Експерти схиляються до того, що андердогам матчу (Валенсії) не вдасться виграти бодай один із таймів.

Потенційні автори голів? Найкращі шанси віддають Ліонелю Мессі та Антуану Грізманну – 1,44 та 1,65 відповідно. Спеціалісти віддають на результативні постріли Максіміліано Гомеса та Кевіна Гамейро 3,30 та 3,50.