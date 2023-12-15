Яремчук хочет прервать печальную серию: сможет ли Роман забить Барселоне

Игрок сборной Валенсии сойдется с одним из грандов испанского футбола. Нападающий получает мало игрового времени, но в игре с каталонцами будет шанс на гол.

В эти выходные в испанской Ла Лиге пройдут матчи 17 тура сезона 2023-2024. Одной из центральных игр уик-энда будет встреча между Валенсией и Барселоной, пишет 24 канал. Начало – 16 декабря (суббота) в 22:00 по киевскому времени.

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Откат после успешного старта

Обе команды сдали немного после неплохого старта. Каталонцы уже шесть раз успели потерять очки, а в прошлом туре уступили лидеру Жирони.

Как следствие, подопечные Хави откатились на четвертую строчку, отставая от первого на 7 очков. В свою очередь Валенсия на старте шла вблизи зоны еврокубков.

Однако в последних четырех матчах "летучие мыши" взяли лишь один балл и сейчас занимают 11 место. Также пока не впечатляет Роман Яремчук. Украинец провел уже 12 матчей за Валенсию, но отличиться голом смог только в Кубке в воротах Аросы четвертого дивизиона.

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Прогноз Favbet

Букмекеры считают Барселону очевидным фаворитом в бою с левантийцами. Коэффициент на успех "блаугранас" составляет 1,73, тогда как хозяев - 5.00. Ничья же оценивается в 4,00.

Также эксперты ожидают немало голов во встрече. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,87, тогда как на ТМ - за 2,04. Главными кандидатами на забитый гол являются следующие игроки:

Роберт Левандовский (Барселона) – 2,00

Ферран Торрес (Барселона) 2,40

Рафинья (Барселона) – 2,60

Жоау Фелиш (Барселона) – 2,70

Уго Дуро (Валенсия) – 2,80

Ламин Ямал (Барселона) – 2,80

Роман Яремчук (Валенсия) – 3,00

Диего Лопес (Валенсия) – 3,00

Илкай Гюндоган (Барселона) – 3,50

. Барселона и Валенсия встречались 227 раз – 111 побед каталонцев, 60 успехов левантийцев и 56 ничьих. Последние пять матчей остались за "блаугранас", в том числе две победы по 1:0 в прошлом сезоне.