Эффектный гол Яремчука помог Валенсии одолеть неудобного аутсайдера: видеообзор

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании между Валенсией и Альмерией. Хозяева поля одержали "валидольную" победу над непростым соперником.

Валенсия – Альмерия 2:1

Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 – Аррибас, 50

Удаление: Баптистан, 90+2 (А)

В текущем сезоне Альмерия неоднократно создавала проблемы фаворитам. В первом круге "красно-белые" уже отбирали очки у Валенсии (2:2), пишет 24 Канал.

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Яремчук снова забивает за Валенсию

Главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха в стартовом составе выпустил Романа Яремчука. Украинец сполна оправдал доверие наставника.

Впрочем, первым открыл счет не украинец, а его партнер по нападению. На 14-й минуте Уго Дуро свой рывок к воротам соперника завершил прицельным ударом.

Далее за дело взялся украинский легионер. Роман откликнулся на навес от партнера по команде и ударом головой удвоил преимущество "летучих мышей". Этот гол стал третьим для Романа в футболке Валенсии.

Радость от забитого гола испортила желтая карточка, которую арбитр показал Яремчуку за чрезмерные эмоции.

В начале второго тайма гости вернули интригу в матче. Хавбек Альмерии Серхио Аррибас сократил разрыв в счете.

В середине второй половины игры хозяева получили право на одиннадцатиметровый. Однако Пепелу не сумел реализовать пенальти, попав мячом в стойку.

На 70-й минуте поединка Бараха заменил Яремчука, помня о желтой карточке форварда.

В конце встречи красную карточку получил футболист Альмерии Лео Баптистан, чем помог хозяевам добыть победный результат – 2:1.

Валенсия поднялась на одну строчку в турнирной таблице. После 22-х туров "летучие мыши" занимают 7-е место, набрав 35 очков.

Альмерия замыкает таблицу чемпионата. "Красно-белые" в текущем сезоне еще ни разу не праздновали победу.

Видеообзор матча Валенсия – Альмерия