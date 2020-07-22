В Лас-Вегасе (США) в ночь с 21 на 22 июля состоялся очередной вечер бокса промоутерской компании Top Rank. В главном событии вечера бывший чемпион мира Оскар Вальдес досрочно победил Джейсона Велеса.

Оба боксера не стали форсировать события, поэтому начали бой осторожно, пишет 24 канал.

Смотрите также: Вердехо мощно отправил соперника в нокаут и хочет взять реванш у Ломаченко: видео

Несмотря на пассивность именно мексиканец Вальдес первым отправил соперника на настил. Пуэрториканец Велес упал в 5-м раунде, пропустив левый хук.

.@oscarvaldez56 ERUPTS late in Round 5 and floors Jayson Velez #ValdezVelez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/7LnJvJFBu2 — Top Rank Boxing (@trboxing) July 22, 2020

Падение никак не сказалось на настрое Велеса, который продолжал давить на соперника. Однако количество – не означает качество. Мексиканец, словно фехтовальщик, пробивал болезненные удары по Джейсону, когда тот не попадал.

В 9-м раунде нервный Велес пробил ниже пояса, за что был оштрафован. Вальдесу не понравился неджентльменский поступок соперника и в конце раунда боксеры устроили лихой размен ударами.

В финальном раунде Вальдес поймал Велеса коротким левым хуком. Пуэрториканец после падения тяжело поднялся на ноги и попытался продолжить бой. Однако Вальдес бросился на добивание и отправил соперника в третий нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Вальдес победил техническим нокаутом в 10 раунде.