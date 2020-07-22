У Лас-Вегасі (США) у ніч з 21 на 22 липня відбувся черговий вечір боксу промоутерської компанії Top Rank. У головній події вечора колишній чемпіон світу Оскар Вальдес достроково переміг Джейсона Велеса.

Обидва боксери не стали форсувати подій, тому почали бій обережно, пише 24 канал.

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Попри пасивність саме мексиканець Вальдес першим відправив суперника на настил. Пуерториканець Велес впав у 5-у раунді, пропустивши лівий хук.

.@oscarvaldez56 ERUPTS late in Round 5 and floors Jayson Velez #ValdezVelez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/7LnJvJFBu2 — Top Rank Boxing (@trboxing) July 22, 2020

Падіння ніяк не позначилося на настрої Велеса, який продовжував тиснути на суперника. Однак кількість – не означає якість. Мексиканець, мов фехтувальник пробивав болючі удари по Джейсону, коли той не влучав.

У 9-му раунді знервований Велес пробив нижче пояса, за що був оштрафований. Вальдесу не сподобався неджентльменський вчинок суперника і наприкінці раунду боксери влаштували хвацький розмін ударами.

У фінальному раунді Вальдес зловив Велеса коротким лівим хуком. Пуерториканець після падіння важко підвівся на ноги та спробував продовжити бій. Однак Вальдес кинувся на добивання та відправив суперника у третій нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Вальдес переміг технічним нокаутом у 10 раунді.