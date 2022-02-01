Вакцинация против коронавируса станет обязательной для всех участников Формулы-1 в новом сезоне

В новом сезоне Формулы-1 станет обязательной полная вакцинация против коронавируса. Эти изменения будут касаться не только гонщиков, но и остальных аккредитованных лиц.

Обязательная вакцинация: новые правила Формулы-1

В этом году участников Формулы-1 ожидают новые правила. Чтобы соревноваться в гонках, а также иметь доступ к спортсменам, необходимо предоставить справку о прививках против коронавирусной инфекции.

Кстати Формула-1 хочет проводить еще одну гонку в США: это будет уже третье гран-при в стране

Новые обязательства касаются не только пилотов, но и персонала, который занимается организацией и обслуживанием этапов, а также представителей СМИ и гостей.

Командам, которые будут подписывать невакцинированных пилотов участие в стартах будет запрещено. Также рабочие без сертификата не смогут попасть в паддоки.

СМИ информируют, что соответствующие правила согласовали на встрече Международной автомобильной федерации в прошлом месяце.

Это решение приняли еще в декабре, однако произошла задержка с официальным объявлением информации.

. Новый сезон Формулы-1 должен начаться 20 марта гонкой в Бахрейне.