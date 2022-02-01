Обязательная вакцинация: новые правила Формулы-1
В этом году участников Формулы-1 ожидают новые правила. Чтобы соревноваться в гонках, а также иметь доступ к спортсменам, необходимо предоставить справку о прививках против коронавирусной инфекции.
Кстати Формула-1 хочет проводить еще одну гонку в США: это будет уже третье гран-при в стране
Новые обязательства касаются не только пилотов, но и персонала, который занимается организацией и обслуживанием этапов, а также представителей СМИ и гостей.
Командам, которые будут подписывать невакцинированных пилотов участие в стартах будет запрещено. Также рабочие без сертификата не смогут попасть в паддоки.
СМИ информируют, что соответствующие правила согласовали на встрече Международной автомобильной федерации в прошлом месяце.
Это решение приняли еще в декабре, однако произошла задержка с официальным объявлением информации.