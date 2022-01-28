Руководство Формулы-1, представители Лас-Вегаса и губернатор штата Невада сейчас улаживают все детали относительно того, чтобы с 2023 года проводить один из этапов в городе. Однако вполне возможно, что гран-при Лас-Вегаса включат в календарь Формулы-1 с 2024 года.

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По данным журналистов, трасса гонки будет пролегать через одну из самых известных улиц города – Стрип, рядом с уже легендарными танцующими фонтанами.

Гран-при Лас-Вегаса станет третьим этапом, который будет проводиться на территории США. В календаре уже есть две гонки в этой стране – гран-при Майами, который впервые состоится в 2022 году, и гран-при США в Остине.

Лас-Вегас в свое время уже принимал гонки Формулы-1. Это было в 1981 и 1982 годах. Тогда гонки организовали на стоянке отеля Caesars Palace. Но успеха организаторам достичь не удалось. Напротив, они терпели убытки из-за непопулярности в то время гонок Формулы-1 в США.

Сейчас ситуация значительно изменилась. Особую популярность Формуле-1 добавил сериал Drive to Survive на Netflix.

Кроме того, с января 2017 года Формулой-1 владеет американская Liberty Media.

При этом это не впервые Лас-Вегас претендует на проведение этапа Формулы-1. В 2016 году также была информация, что группа инвесторов заинтересована в проведении гонки в этом городе. Тогда речь шла о включении Лас-Вегаса в календарь на 2018 год. Но сделать это так и не удалось.