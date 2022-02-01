Обов'язкова вакцинація: нові правила Формули-1

У цьому році на учасників Формули-1 очікують нові правила. Аби змагатися в перегонах, а також мати доступ до спортсменів, необхідно надати довідку про щеплення проти коронавірусної інфекції.

До речі Формула-1 хоче проводити ще одну гонку в США: це буде вже третє гран-прі в країні

Нові зобов'язання стосуються не тільки пілотів, але і персоналу, що опікується організацією й обслуговуванням етапів, а також представників медіа та гостей.

Командам, які підписуватимуть невакцинованих пілотів участь у стартах буде заборонена. Також робітники без сертифіката не зможуть потрапити до паддоку.

ЗМІ інформують, що відповідні правила узгодили на зустрічі Міжнародної автомобільної федерації минулого місяця.

Це рішення ухвалили ще в грудні, проте відбулася затримка з офіційним оголошенням інформації.

До слова. Новий сезон Формули-1 має розпочатися 20 березня гонкою в Бахрейні.