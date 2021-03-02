Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк рассказал, что Министерство молодежи и спорта планирует вакцинировать спортсменов от коронавируса.

Вакцинация – будет актуальным вопросом

Беленюк считает, что спортсменов следует вакцинировать из соображений безопасности и из-за проведения Олимпийских игр летом 2021 года.

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Насколько я знаю позицию Министерства, вакцинация спортсменов планируется. На мой взгляд, есть две причины. Первая – это безопасность. Вторая – в преддверии Олимпийских игр, если спортсмен заболеет, то это повлияет на его возможность нормально подготовиться к соревнованиям. Поэтому я думаю, что это будет актуальный вопрос,

– сказал депутат.

Впрочем, Беленюк убежден, что на данный момент в Украине есть более приоритетные слои населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь.

Принудительной вакцинации не будет

Жан Беленюк заверил, что для спортсменов-олимпийцев не будет принудительной вакцинации.

"Насколько мне известно, принудительной вакцинации не будет. Ну а по поводу критериев допуска спортсменов к Олимпийским играм: в данный момент я не слышал, что вакцинация обязательно необходима. Как будет в дальнейшем пока неизвестно", – рассказал борец.

Беленюк, который уже переболел коронавирусом, заявил, что вакцинируется. Спортсмен рассказал, что из-за болезни потерял месяц. Такая потеря времени непосредственно перед Олимпиадой может плохо повлиять на форму спортсмена.

В СМИ появлялась информация, что Международный олимпийский комитет (МОК) может выделить вакцины для спортсменов которые примут участе в Олимпиаде-2020.

Беленюк утверждает, что такой информации не слышал.

"Пока такой официальной информации я не слышал. Думаю, возможно, какая-то поддержка со стороны МОК будет выделена. Я в этом не вижу никаких проблем", – резюмировал депутат.

Что известно о вакцинации в Украине

Вакцинация в Украине официально началась 24 февраля. На данный момент в Украине есть только вакцина CoviShield – препарат от Oxford/AstraZeneca, который выпускают в Индии.

По данным Минздрава, по состоянию на 2 марта первую дозу вакцины в Украине получили 4 905 человек.

От коронавируса уже вакцинировался глава Минздрава Максим Степанов и Президент Украины Владимир Зеленский.

Министр Степанов заявил, что в Украине ускорят процесс вакцинации. По его словам, в ближайшее время планируют выйти на уровень 5 – 7 миллионов прививок в месяц.



Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала