Вакцинации спортсменов планируется, но сейчас есть более приоритетные слои населения, – Беленюк
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк рассказал, что Министерство молодежи и спорта планирует вакцинировать спортсменов от коронавируса.
Источник:XSPORT
Вакцинация – будет актуальным вопросом
Беленюк считает, что спортсменов следует вакцинировать из соображений безопасности и из-за проведения Олимпийских игр летом 2021 года.
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Насколько я знаю позицию Министерства, вакцинация спортсменов планируется. На мой взгляд, есть две причины. Первая – это безопасность. Вторая – в преддверии Олимпийских игр, если спортсмен заболеет, то это повлияет на его возможность нормально подготовиться к соревнованиям. Поэтому я думаю, что это будет актуальный вопрос,
– сказал депутат.
Впрочем, Беленюк убежден, что на данный момент в Украине есть более приоритетные слои населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь.
Принудительной вакцинации не будет
Жан Беленюк заверил, что для спортсменов-олимпийцев не будет принудительной вакцинации.
"Насколько мне известно, принудительной вакцинации не будет. Ну а по поводу критериев допуска спортсменов к Олимпийским играм: в данный момент я не слышал, что вакцинация обязательно необходима. Как будет в дальнейшем пока неизвестно", – рассказал борец.
Беленюк, который уже переболел коронавирусом, заявил, что вакцинируется. Спортсмен рассказал, что из-за болезни потерял месяц. Такая потеря времени непосредственно перед Олимпиадой может плохо повлиять на форму спортсмена.
В СМИ появлялась информация, что Международный олимпийский комитет (МОК) может выделить вакцины для спортсменов которые примут участе в Олимпиаде-2020.
Беленюк утверждает, что такой информации не слышал.
"Пока такой официальной информации я не слышал. Думаю, возможно, какая-то поддержка со стороны МОК будет выделена. Я в этом не вижу никаких проблем", – резюмировал депутат.
Что известно о вакцинации в Украине
- Вакцинация в Украине официально началась 24 февраля. На данный момент в Украине есть только вакцина CoviShield – препарат от Oxford/AstraZeneca, который выпускают в Индии.
- По данным Минздрава, по состоянию на 2 марта первую дозу вакцины в Украине получили 4 905 человек.
- От коронавируса уже вакцинировался глава Минздрава Максим Степанов и Президент Украины Владимир Зеленский.
- Министр Степанов заявил, что в Украине ускорят процесс вакцинации. По его словам, в ближайшее время планируют выйти на уровень 5 – 7 миллионов прививок в месяц.
Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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