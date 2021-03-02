Український борець і народний депутат Жан Беленюк розповів, що Міністерство молоді та спорту планує вакцинувати спортсменів від коронавірусу.

Вакцинація – буде актуальним питанням

Беленюк вважає, що спортсменів слід вакцинувати з міркувань безпеки та через проведення Олімпійських ігор влітку 2021 року.

Це цікаво Беленюк виявив незвичайну здатність після того, як перехворів на COVID-19

Наскільки я знаю позицію Міністерства, вакцинування спортсменів планується. На мій погляд, є дві причини. Перша – це безпека. Друга – напередодні Олімпійських ігор, якщо спортсмен захворіє, то це вплине на його можливість нормально підготуватися до змагань. Тому я думаю, що це буде актуальне питання,

– сказав депутат.

Втім, Беленюк переконаний, що на цей момент в Україні є більш пріоритетні верстви населення, які повинні вакцинуватися у першу чергу.

Примусової вакцинації не буде

Жан Беленюк запевнив, що для спортсменів-олімпійців не буде примусової вакцинації.

"Наскільки мені відомо, примусової вакцинації не буде. Ну а з приводу критеріїв допуску спортсменів до Олімпійських ігор: на цей момент я не чув, що вакцинація обов'язково необхідна. Як буде надалі поки невідомо", – розповів борець.

Беленюк, який вже перехворів на коронавірус, заявив, що вакцинується. Спортсмен розповів, що через хворобу втратив місяць. Така втрата часу безпосередньо перед Олімпіадою може погано вплинути на форму спортсмена.

У ЗМІ з'являлася інформація, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може виділити вакцини для спортсменів, які візьмуть участь в Олімпіаді-2020.

Беленюк переконує, що такої інформації не чув.

"Поки що такої офіційної інформації я не чув. Думаю, можливо, якась підтримка з боку МОК буде виділена. Я в цьому не бачу ніяких проблем", – резюмував депутат.

Що відомо про вакцинацію в Україні

Вакцинація в Україні офіційно розпочала 24 лютого. На цей момент в Україні є лише вакцина CoviShield – препарат від Oxford/AstraZeneca, який випускають в Індії.

За даними МОЗ, станом на 2 березня першу дозу вакцини в Україні отримали 4 905 людей.

Від коронавірусу вже вакцинувався глава МОЗ Максим Степанов та Президент України Володимир Зеленський.

Міністр Степанов заявив, що в Україні пришвидшать процес вакцинації. За його словами, найближчим часом планують вийти на рівень 5 – 7 мільйонів щеплень на місяць.



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу