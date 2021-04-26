Из-за пандемии коронавируса УЕФА пришлось пойти на немалые изменения к запланированному ранее проведению чемпионата Европы 2020 года. Турнир перенесли на год. А из 12 городов, которые должны были принять турнир, теперь осталось лишь 11 – отпал Дублин. Все из-за того, что власти города не согласились на проведение матчей со зрителями.

Напомним УЕФА забрал у Дублина матчи Евро-2020 и отдал их России

Что касается остальных городов, то они должны допустить минимум 25% от вместимости трибун. Хотя некоторые города уже заявили, что рассматривают вариант со 100% заполнением стадиона. Амстердам и Бухарест, где точно сыграет сборная Украины, заявили, что рассматривают варианты заполнения трибун на 25-33%

Однако деталей о том, по какому принципу будут допускать зрителей, пока так и не обнародовали. В Украинской ассоциации футбола назвали свою версию, как болельщикам попасть на стадионы.

"Мы ждем от УЕФА презентацию посещения чемпионата Европы для национальных ассоциаций. Нужно дождаться официальных документов, но, скорее всего, болельщиков будут пускать или с отрицательным тестом, или с вакциной. Также будут еще дополнительные требования, которые будут озвучены в ближайшее время", – заявил президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол".

В то же время, на сайте УЕФА указано, что каждому владельцу билета будет назначен специальный 30-минутный временной интервал для входа на стадион. Среди других требований – постоянное ношение маски на лице. Также могут быть проверка температуры и экспресс-тесты на COVID-19. При этом на каждом стадионе могут действовать и свои ограничения.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2020 проведет как минимум три матча группового этапа:

13 июня – против Нидерландов (Амстердам)

17 июня – против Северной Македонии (Бухарест)

21 июня – против Австрии (Бухарест)

В зависимости от выступлений сборной Украины, станет известно, продолжит ли украинская сборная борьбу за победу.