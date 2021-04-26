Через пандемію коронавірусу УЄФА довелося піти на чималі зміни до запланованого раніше проведення чемпіонату Європи 2020 року. Турнір перенесли на рік. А з 12 міст, які мали прийняти турнір, тепер залишилося лише 11 – відпав Дублін. Все через те, що влада міста не погодилася на проведення матчів з глядачами.

Нагадаємо УЄФА забрав в Дубліна матчі Євро-2020 та віддав їх Росії

Щодо решти міст, то вони мають допустити мінімум 25% від місткості трибун. Хоча деякі міста вже заявили, що розглядають варіант із 100% заповненням стадіону. Амстердам та Бухарест, де точно зіграє збірна України, заявили, що розглядають варіанти заповнення трибун на 25-33%

Однак деталей про те, за яким принципом будуть допускати глядачів, поки так і не оприлюднили. В Українській асоціації футболу назвали свою версію, як вболівальникам потрапити на стадіони.

"Ми чекаємо від УЄФА презентацію відвідування чемпіонату Європи для національних асоціацій. Потрібно дочекатися офіційних документів, але, швидше за все, уболівальників будуть пускати або з негативним тестом, або з вакциною. Також будуть ще додаткові вимоги, які будуть озвучені найближчим часом", – заявив президент УАФ Андрій Павелко в ефірі програми "Великий футбол".

Водночас на сайті УЄФА вказано, що кожному власнику квитка буде призначено спеціальний 30-хвилинний часовий інтервал для входу на стадіон. Серед інших вимог – постійне носіння маски на обличчі. Також можуть бути перевірка температури та експрес-тести на COVID-19. При цьому на кожному стадіоні можуть діяти й свої обмеження.

Нагадаємо, що збірна України на Євро-2020 проведе як мінімум три матчі групового етапу:

13 червня – проти Нідерландів (Амстердам)

17 червня – проти Північної Македонії (Бухарест)

21 червня – проти Австрії (Бухарест)

В залежності від виступів збірної України, стане відомо, чи продовжить українська збірна боротьбу за перемогу.