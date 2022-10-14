Автор безумного гола Днепра-1 борется за звание лучшего мяча Лиги конференций: видеообзор

Днепр-1 смог во втором матче переиграть Вадуц, хотя поединок 4-го тру группового раунда Лиги конференций мог снова закончиться мировым. Янис Амаш стал одним из авторов председателей.

Первый гол Днепра-1, ставший и первым в матче, забил игрок сборной Алжира Янис Амаш. Левый защитник открыл счет в поединке и отличился дебютным голом в футболке украинского клуба в Лиге конференций.

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Среди лучших

Гол Амаша был не без рок фарта. Мяч отлетел под удар Янису, который из-за пределов штрафной решился на дальний выстрел. Мяч завертелся, что дезориентировал голкипера и влетел в ворота Валуца.

Результативный удар Амаша вошел в топ-4 претендентов на звание лучшего гола 4-го тура группового раунда Лиги конференций-2022/2023.

Соперниками Яниса Амаша стали: Тюрюча, забивший за Истанбул Башакшехир в ворота РФС (3:0), футболиста Вест Хэма Боуэна в игре против Андерлехта (2:1) и Кристиано Бираги, помогший Фиорентине разгромить Хартс (5:1).

Видеорезка претендентов на гол тура Лиги конференций

Амаш только в сентябре 2022-го стал игроком Днепра-1, покинув португальскую Боавишту. За украинский клуб успел провести 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Напомним, что первый тайм завершился ничьей 1:1. А уже в компенсированное время матча Артем Довбык в традиционном стиле вырвал победу для Днепра-1 над Вадуцом – 1:2.

Теперь после четырех туров днепряне с 7 очками идут на втором месте в группе "Е", уступая лидеру АЗ только 2 пункта.