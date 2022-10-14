Перший гол Дніпра-1, який став й першим у матчі, забив гравець збірної Алжиру Яніс Амаш. Лівий захисник відкрив рахунок у поєдинку та відзначився дебютним голом у футболці українського клубу у Лізі конференцій.

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Серед найкращих

Гол Амаша був не без долі фарту. М'яч відлетів під удар Янісу, який з-за меж штрафного майданчика наважився на дальній постріл. М'яч закрутився, що дезорієнтувало голкіпера та влетів у ворота Валуца.

Результативний удар Амаша увійшов у топ-4 претендентів на звання найкращого голу 4-го туру групового раунду Ліги конференцій-2022/2023.

Суперниками Яніса Амаша стали: Тюрюча, який забив за Істанбул Башакшехір у ворота РФС (3:0), футболіста Вест Хема Боуена у грі проти Андерлехта (2:1) та Крістіано Бірагі, який допоміг Фіорентині розгромити Хартс (5:1).

Відеонарізка претендентів на гол туру Ліги конференцій

До слова. Амаш лише у вересні 2022-го став гравцем Дніпра-1, покинувши португальську Боавішту. За український клуб встиг провести 8 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 2 асисти.

Нагадаємо, що у перший тайм закінчився мировою 1:1. А вже у компенсований до матчу час Артем Довбик у традиційному стилі вирвав перемогу для Дніпра-1 над Вадуцом – 1:2.

Тепер після чотирьох турів дніпряни з 7 очками йдуть на другому місці у групі "Е", поступаючись лідеру АЗ лише 2 пунктами.