В первом тайме команды перекликались голами. В составе Днепра-1 не без помощи голкипера Вадуца забил Янис Амаш.

Детальнее Триумф вопреки логике: Довбик вырывает победу для Днепра-1 в Лиге конференций – видео голов

Безумное празднование победного гола

Матч был близок к тому, чтобы закончиться ничьей 1:1. Но иначе думал Довбик. Артем лучше всего сыграл на втором этаже и уже в компенсированное время вывел Днепр-1 во второй раз вперед в счете.

Скамья запасных больше радовалась голу, чем футболисты, организовавшие это взятие. Во время празднования больше эмоций было у спортивного директора Евгения Красникова, который свалился с ног и вылетел на футбольное поле.

Напомним, что Красников является спортивным директором днепрян с начала июля 2022 года.

Видео курьезного празднования Красникова

Благодаря Довбику Днепр-1 вырвал выездную победу над Вадуцем 1:2.

После четырех туров днепряне с 7 очками идут на втором месте в группе "Е". К лидеру, которым является АЗ, отставание составляет 2 балла.

Вадуц с 2 пунктами замыкает группу, а Аполлон с 4 очками идет третьим.

К слову. Следующий матч в Лиге конференций Днепр-1 сыграет 27 октября против Аполлона.