В составе Буде/Глимта с первых минут вышло 9 норвежских футболистов и один – исландский. Но вратарь команды – россиянин Хайкин. И именно он пропустил единственный гол в этом матче.

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Это произошло в середине первого тайма. Сака обыгрался с партнером на правом фланге. И получив обратный пас, пробивал по воротам. Забить удалось благодаря незначительному рикошету, после которого мяч и пролетел мимо голкипера в ворота.

Видео гола Сака в ворота Буде/Глимт

Стоит отметить, что выступающий за Арсенал украинец Александр Зинченко этот матч пропускал. Он продолжает восстанавливаться после травмы.