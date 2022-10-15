23-летний левый защитник Янис Амаш отличился безумным голом в воротах Вадуца из Лихтенштейна. Алжирец забил мощным ударом из-за пределов штрафной. Мяч крутился по такой траектории, что дезориентировал голкипера и влетел в ворота соперника.

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Первый гол и сразу с отличием

По итогам тура именно гол новичка Днепра-1, ставший для него дебютным в футболке украинского клуба в еврокубках, стал лучшим мячом 4-го тура группового раунда Лиги конференций.

Сразу за спиной Амаша расположился Кристиано Бираги, классно забивший со штрафного за Фиорентину в ворота Хартса.

Тройку лучших запер Тюрюч из Истанбул Башакшехира в ворота РФС. Еще одним претендентом был гол игрока Вест Хэма Боуэна, огорчившего вратаря Андерлехта.

Видеонарезка лучших голов тура

Напомним, что гол Артема Довбика уже в компенсированное к матчу время принесло днепровскому клубу победу над Вадуцом 1:2. Спортивный директор Евгений Красников на радостях упал на футбольное поле.

К слову. Алжирец перешел в украинский клуб только 1 сентября 2022, подписав контракт до конца июня 2026 года. В футболке Днепра-Янис Амаш провел уже 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал столько же ассистов.