23-летний левый защитник Янис Амаш отличился безумным голом в воротах Вадуца из Лихтенштейна. Алжирец забил мощным ударом из-за пределов штрафной. Мяч крутился по такой траектории, что дезориентировал голкипера и влетел в ворота соперника.
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Первый гол и сразу с отличием
По итогам тура именно гол новичка Днепра-1, ставший для него дебютным в футболке украинского клуба в еврокубках, стал лучшим мячом 4-го тура группового раунда Лиги конференций.
Сразу за спиной Амаша расположился Кристиано Бираги, классно забивший со штрафного за Фиорентину в ворота Хартса.
Тройку лучших запер Тюрюч из Истанбул Башакшехира в ворота РФС. Еще одним претендентом был гол игрока Вест Хэма Боуэна, огорчившего вратаря Андерлехта.
Видеонарезка лучших голов тура
Напомним, что гол Артема Довбика уже в компенсированное к матчу время принесло днепровскому клубу победу над Вадуцом 1:2. Спортивный директор Евгений Красников на радостях упал на футбольное поле.
- После 4 туров подопечные Александра Кучера идут на втором месте в группе "Е", имея в своем активе 7 очков. Отставание от лидера АЗ составляет 2 пункта.
- Вадуц с 2 баллами замыкает группу, а третьим идет Аполлон (4 очка).