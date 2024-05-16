12 мая Вадима Заплотницкого поймали пограничники на попытке незаконного пересечения границы. Его задержали вместе с группой лиц в одном из сел Буковины.
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Какова дальнейшая судьба Заплотницкого
По словам бывшего президента Федерации баскетбола Киева, а ныне военнослужащего Макса Сергеева, баскетболиста привезли в ТЦК, а оттуда направили в учебный центр Десантно-штурмовых войск Украины.
На момент задержания Заплотницкому было 26 лет.
Всего в сезоне-2023/2024 Заплотницкий сыграл 27 игр за Киев-Баскет.