12 мая Вадима Заплотницкого поймали пограничники на попытке незаконного пересечения границы. Его задержали вместе с группой лиц в одном из сел Буковины.

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Какова дальнейшая судьба Заплотницкого

По словам бывшего президента Федерации баскетбола Киева, а ныне военнослужащего Макса Сергеева, баскетболиста привезли в ТЦК, а оттуда направили в учебный центр Десантно-штурмовых войск Украины.

На момент задержания Заплотницкому было 26 лет.

Отметим. Вадима Заплотницкого признали лучшим игроком защитного плана в Суперлиге-2023/2024. В частности он помог своей команде завоевать бронзовые медали национального первенства.

Всего в сезоне-2023/2024 Заплотницкий сыграл 27 игр за Киев-Баскет.