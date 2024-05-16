12 травня Вадима Заплотницького зловили прикордонники на спробі незаконного перетину кордону. Його затримали разом з групою осіб в одному з сіл Буковини.

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Яка подальша доля Заплотницького

За словами колишнього президента Федерації баскетболу Києва, а нині військовослужбовця Макса Сергєєва, баскетболіста привезли до ТЦК, а звідти направили в навчальний центр Десантно-штурмових військ України.

На момент затримання Заплотницькому було 26 років.

Відзначимо. Вадима Заплотницького визнали найкращим гравцем захисного плану у Суперлізі-2023/2024. Зокрема він допоміг своїй команді здобути бронзові медалі національної першості.

Загалом у сезоні-2023/2024 Заплотницький зіграв 27 ігор за Київ-Баскет.