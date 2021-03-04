Сборная Украины по хоккею получила нового наставника. Им стал Вадим Шахрайчук. Константин Симчук стал его помощником.

Оба тренера имели насыщенную игровую карьеру. Шахрайчук выступал на позиции центрального нападающего, а Симчук – вратаря. Они представляли сборную Украины на международной арене. В частности, на Олимпийских играх в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, неоднократно защищали цвета нашего флага на мировых первенствах в элитном дивизионе.

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На клубном уровне Шахрайчук имел опыт игры в Украине, Словакии и Германии. Симчук, в свою очередь, выступал за команды из Украины и США. Оба играли в Континентальной хоккейной лиге.

"Чтобы вернуться в 16-ку лучших команд мира, необходимо выполнить большой объем работы, выстроить систему заново. Для этого нам надо пройти через ряд шагов, а именно – создание четкого процесса отбора и подготовки игроков в национальную команду, обдуманная натурализация, регулярные семинары для тренерского штаба, повышение уровня национального чемпионата вследствие уменьшения в нем количества легионеров, а также создание профильных комитетов в ФХУ", – заявил после назначения Шахрайчук.

Сейчас Симчук является директором ДЮСШ "Сокол", а Шахрайчук возглавляет румынский хоккейный клуб Дунэря.