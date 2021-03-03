Украинская хоккейная лига проводит "Тренировку со звездой", когда известные игроки дают мастер-класс детям. На этот раз повезло юным хоккеистам из Запорожья.

С каждым годом география "Тренировок со звездой" расширяется, и для традиционного мероприятия открываются новые города. В воскресенье, 28 февраля, впервые открытый мастер-класс состоялся в Запорожье.

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Напомним, что ранее первая в истории хоккейная "Тренировка со звездой" состоялась в Тернополе.

На этот раз мастер-класс для юных воспитанников местной школы провели генеральный директор УХЛ, бывший игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины Сергей Варламов, а также четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев.

"Я считаю, что необходимо проводить "Тренировки со звездой" именно в тех городах, в которых еще нет профессиональных хоккейных клубов. Такие мероприятия как раз могут помочь в становлении новых команд на хоккейной карте Украины. На наших мастер-классах всегда отличная атмосфера. Приятно, что дети учатся, запоминают, задают вопросы – это поможет им в будущей профессиональной карьере", – рассказал Сергей Варламов.

Тренировка хоккеистов в Запорожье / Фото УХЛ

Отметим, что все участники поделились на группы и в разных зонах тренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита. В ходе "Тренировки со звездой" все участники смогли не только потренировать свои навыки владения клюшкой и шайбой, но и улучшить свою технику катания на коньках, а также испытать себя в хоккейном скилл-шоу.