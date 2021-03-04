Збірна України з хокею отримала нового наставника. Ним став Вадим Шахрайчук. Костянтин Сімчук став його помічником.

Обидва тренери мали насичену ігрову кар’єру. Шахрайчук виступав на позиції центрального нападника, а Сімчук – воротаря. Вони представляли збірну України на міжнародній арені. Зокрема, на Олімпійських іграх у 2002 році в Солт-Лейк-Сіті, неодноразово захищали кольори нашого прапора на світових першостях в елітному дивізіоні.

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На клубному рівні Шахрайчук мав досвід гри в Україні, Словаччині та Німеччині. Сімчук, у свою чергу, виступав за команди з України та США. Обидва грали в Континентальній хокейній лізі.

"Аби повернутись у 16-ку найкращих команд світу, необхідно виконати великий обсяг роботи, вибудувати систему наново. Для цього нам треба пройти крізь низку кроків, а саме – створення чіткого процесу відбору та підготовки гравців до національної команди, обдумана натуралізація, регулярні семінари для тренерського штабу, підвищення рівня національного чемпіонату внаслідок зменшення в ньому кількості легіонерів, а також створення профільних комітетів у ФХУ", – заявив після призначення Шахрайчук.

Наразі Сімчук є директором ДЮСШ "Сокіл", а Шахрайчук очолює румунський хокейний клуб Дунеря.