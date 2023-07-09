Подарил букет роз в знак примирения: экс-игрок Полесья принес извинения женщине-арбитру

Вадим Червак решил лично извиниться перед арбитром Софией Причиной за толчок в матче Полесья – Металлург. Такой искренний поступок позволит футболисту сократить срок дисквалификации.

Перед товарищеским матчем Металлист 1925 – Верес Вадим Червак встретился с арбитром Софией Причиной, которая должна была судить спарринг. Экс-игрок Полесья подарил очаровательной девушке букет роз и лично извинился за свой поступок.

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Точка в скандале

Арбитр приняла чистосердечные извинения футболиста. Об этом она написала в своем Instagram.

Ошибиться могут все… Признать ошибку – единицы. Думаю, на этом можно ставить точку,

– написала София Причина.

София Причина с цветами от Вадима Червака / ФК Металлист 1925

Теперь следует ожидать реакции КДК, который должен сократить 6-месячную дисквалификацию Червака или заменить ее условной.

Кстати, Вадим Червак сыграл в спарринге за Металлист 1925. В новом сезоне 23-летний футболист будет играть харьковский клуб. Накануне он заключил контракт до июля 2025 года.

Неприятный инцидент