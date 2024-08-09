В первой схватке 25-летняя борчиха из Ирпеня одолела Орхон Пуревдорж из Монголии. Поединок был очень напряженный и закончился победой Ирины Коляденко 8:7, информирует 24 Канал.

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Последний шанс Украины на медаль в женской борьбе

В четвертьфинале наша борчиха встречалась с представительницей Болгарии Биляной Дудовой. Первый балл в схватке заработала соперница Ирины. Первый период закончился минимальным преимуществом Дудовой.

Коляденко быстро включилась во втором периоде и благодаря проходу принесла в свой актив 4 балла. Счет уже стал в пользу Ирины 1:4. Далее обе борчихи добавили по два балла – 3:6.

До финального свистка Коляденко заработала еще один балл 3:7.

Ирина Коляденко пробилась в полуфинал Олимпийских игр-2024 в весе до 62 килограммов.

Сегодня вечером 9 августа украинская борчиха поборется за выход в финал. Соперницей Коляденко будет Айсулуу Тинибекова из Кыргызстана. Начало их схватки ориентировочно в 19:55. Ирина, у которой уже есть "бронза" Олимпиады в Токио, попытается гарантировать себе медаль Игр-2024.

Сейчас в женской борьбе Украина не получила еще ни одной награды. Ближайшей к ней была Оксана Ливач, но без шансов уступила в бронзовом финале японке (0:10).