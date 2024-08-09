В утренних полуфиналах наши девушки финишировали третьими и отобрались в финал А. Быстрее Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок до финиша добрались дуэты из Китая и Венгрии, пишет 24 Канал.

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Во втором полуфинале наши гребцы показали время 1:55.62. Зато у победительниц заезда из Китая – 1:55.34.

В финале А Лузан и Рыбачок соревновались против соперниц из Польши, Испании, Канады, Китая, Венгрии, Кубы и Молдовы. Следует отметить, что эта дисциплина является удачной для украинок. Именно в ней Лузан и Рыбачок в 2021-м году получили олимпийское "серебро" в Токио. Тогда наши гребцы уступили только китайской паре.

Украина в составе Лузан и Рыбачок, которые стартовали со второй воды, финишировали вторыми.



Результаты финала / Скриншот с сайта Олимпиады

Это уже 11-я медаль Украины на Олимпиаде-2024 в Париже.

К слову, 10 августа Лузан и Рыбачок будут бороться за выход в финал в каноэ-одиночке на 200 метров.