Бразилец забил чудо-гол с центра поля, который претендует на премию Пушкаша: яркое видео

Не только топовые европейские гранды футбола дают болельщикам повод насладиться невероятными голами. Удивительные мячи забивают даже далеко за пределами Европы.

Один из таких был забит 3 апреля в матче Токио – Урава Редс чемпионата Японии. Красивый гол на 24-й минуте открыл счет в поединке и вывел гостей вперед 0:1, сообщает 24 Канал.

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Невероятная красота в чемпионате Японии

31-летний бразильский нападающий Тьяго Сантана увидел, что вратарь соперника вышел далеко с линии ворот, решившись на удар с центра поля. Но не прогадал. Голкипер Токио пытался дотянуться до мяча, но не успеешь достать.

Гости эмоционально отпраздновали чудо-гол, который смело может претендовать на премию Пушкаша.

Что такое премия Пушкаша Футбольная награда, которая вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Премия названа в честь капитана Золотой команды 1950-х из Венгрии Ференца Пушкаша.

Сантана забил лишь свой второй гол в 6-ти сыгранных матчах текущего сезона-2023/2024.

Видео гола с центра поля в чемпионате Японии

Отметим, что автор этого результативного удара выступает за Ураву Редс с мая 2024-го года. До этого выступал за другой японский клуб и поиграл в Португалии, Бразилии.

К сожалению, этот классный гол не стал победным для гостей. На старте второго тайма футболисты Токио дважды огорчили голкипера соперника. Для этого им понадобилось всего 8 минут.

Финальный свисток зафиксировал домашнюю победу Токио 2:1.

. После 6-ти туров Токио и Урава Редс идут рядом в турнирной таблице Первого дивизиона Джей-лиги – 9-я и 10-я позиции соответственно, набрав по 8 баллов.