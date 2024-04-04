Один із таких був забитий 3 квітня у матчі Токіо – Урава Редс чемпіонату Японії. Красивий голна 24-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку та вивів гостей уперед 0:1, повідомляє 24 Канал.

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Неймовірна краса у чемпіонаті Японії

31-річний бразильський нападник Тьяго Сантана побачив, що воротар суперника вийшов далеко із лінії воріт, наважившись на удар із центру поля. Та не прогадав. Голкіпер Токіо намагався дотягнутись до м'яча, але не встиш дістати.

Гості емоційно вісвяткували диво-гол, який сміливо може претендувати на премію Пушкаша.

Що таке премія Пушкаша Футбольна нагорода, яка вручається гравцеві (незалежно від статі), який забив найкрасивіший гол року. Премія названа на честь капітана Золотої команди 1950-х із Угорщини Ференца Пушкаша.

Сантана забив лише свій другий гол у 6-ти зіграних матчах поточного сезону-2023/2024.

Відео голу із центра поля у чемпіонаті Японії

Відзначимо, що автор цього результативного удару виступає за Ураву Редс із травня 2024-го року. До цього виступав за інший японський клуб та пограв у Португалії, Бразилії.

На жаль, цей класний гол не став переможним для гостей. На старті другого тайму футболісти Токіо двічі засмутили голкіпера суперника. Для цього їм знадобилось лише 8 хвилин.

Фінальний свисток зафіксував домашню перемогу Токіо 2:1.

До слова. Після 6-ти турів Токіо та Урава Редс йдуть поруч у турнірній таблиці Першого дивізіону Джей-ліги – 9-та та 10-та позиції відповідно, набравши по 8 балів.