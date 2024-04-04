Один из таких был забит 3 апреля в матче Токио – Урава Редс чемпионата Японии. Красивый гол на 24-й минуте открыл счет в поединке и вывел гостей вперед 0:1, сообщает 24 Канал.
Стоит внимания В Ла Лиге продолжают наслаждаться рекордным дублем Довбика: интригующее видео
Невероятная красота в чемпионате Японии
31-летний бразильский нападающий Тьяго Сантана увидел, что вратарь соперника вышел далеко с линии ворот, решившись на удар с центра поля. Но не прогадал. Голкипер Токио пытался дотянуться до мяча, но не успеешь достать.
Гости эмоционально отпраздновали чудо-гол, который смело может претендовать на премию Пушкаша.
Что такое премия ПушкашаФутбольная награда, которая вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Премия названа в честь капитана Золотой команды 1950-х из Венгрии Ференца Пушкаша.
Сантана забил лишь свой второй гол в 6-ти сыгранных матчах текущего сезона-2023/2024.
Видео гола с центра поля в чемпионате Японии
Отметим, что автор этого результативного удара выступает за Ураву Редс с мая 2024-го года. До этого выступал за другой японский клуб и поиграл в Португалии, Бразилии.
К сожалению, этот классный гол не стал победным для гостей. На старте второго тайма футболисты Токио дважды огорчили голкипера соперника. Для этого им понадобилось всего 8 минут.
Финальный свисток зафиксировал домашнюю победу Токио 2:1.